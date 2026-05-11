Северная Корея заработала половину ВВП на войне в Украине, - СМИ

14:25 11.05.2026 Пн
3 мин
Война в Украине стала золотой жилой для Ким Чен Ына
aimg Ирина Глухова
Фото: Северная Корея заработала половину ВВП на войне в Украине (Getty Images)

Северная Корея резко увеличила доходы благодаря военному сотрудничеству с Россией. Режим Ким Чен Ына мог заработать до 13 млрд долларов, получая не только валюту, но и ресурсы и новые военные технологии.

Сколько заработала Северная Корея

По оценкам, Северная Корея заработала до 14 миллиардов долларов за три года, что почти равно годовому валовому внутреннему продукту страны.

Речь идет о поставках

  • артиллерийских снарядов;
  • реактивных систем;
  • баллистических ракет малой дальности KN-23;
  • другого вооружения для российской армии.

Общая стоимость поставок, по разным оценкам, составляет от 7 до 13,8 млрд долларов.

Эксперты также считают, что часть этих ракет создавалась при участии российских технологий.

Что получает режим Ким Чен Ына

В ответ Москва, вероятно, рассчитывается не только деньгами.

КНДР может получать:

  • валюту;
  • энергоносители;
  • материалы для производства оружия;
  • современные военные разработки;
  • товары первой необходимости.

Отдельно Россия платит за участие северокорейских военных в боевых действиях. Только за год, начиная с осени 2024-го, эта сумма могла превысить 600 млн долларов.

Сколько военных КНДР уже воюют

По данным южнокорейской разведки, на фронте сейчас могут находиться около 10 тысяч северокорейских спецназовцев.

Кроме них, в зоне боевых действий могут работать:

  • около 10 тысяч военных инженеров;
  • сотни операторов дронов;
  • технический персонал для поддержки российских подразделений.

Также есть данные, что Пхеньян готовит еще 30 тысяч военных для отправки в Россию.

Сколько платят солдатам

Северокорейские военные, которые участвуют в войне против Украины, могут получать около 2 тысяч долларов ежемесячно.

В случае гибели их семьям обещают компенсации до 10 тысяч долларов.

По информации разведки Южной Кореи, по состоянию на февраль около 6 тысяч военных КНДР были убиты или ранены.

Как Ким использует это внутри страны

В Северной Корее участников войны подают как "национальных героев".

Семьям погибших могут предоставлять привилегии, в частности жилье в Пхеньяне.

В конце апреля в стране даже провели церемонию открытия мемориального комплекса в честь военных, которых привлекли к войне. На мероприятие пригласили и высокопоставленных чиновников из России.

Таким образом, сотрудничество с Москвой стало для режима Ким Чен Ына не только источником больших доходов, но и способом укрепить собственную власть внутри страны.

Солдаты КНДР на войне против Украины

Напомним, недавно диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян и в дальнейшем будет "полностью поддерживать" политику России по якобы защите ее суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности.

Также он публично восхвалял военных КНДР, совершивших самоубийство во время боев в Курской области, назвав их поступок проявлением преданности государству.

Кроме того, Ким Чен Ын назвал молодежь главной силой для выполнения задач Трудовой партии Кореи и призвал ее поддерживать участие Северной Кореи в войне на стороне России против Украины.

