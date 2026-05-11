Северная Корея заработала половину ВВП на войне в Украине, - СМИ

Северная Корея резко увеличила доходы благодаря военному сотрудничеству с Россией. Режим Ким Чен Ына мог заработать до 13 млрд долларов, получая не только валюту, но и ресурсы и новые военные технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.
По оценкам, Северная Корея заработала до 14 миллиардов долларов за три года, что почти равно годовому валовому внутреннему продукту страны.
Речь идет о поставках
Общая стоимость поставок, по разным оценкам, составляет от 7 до 13,8 млрд долларов.
Эксперты также считают, что часть этих ракет создавалась при участии российских технологий.
В ответ Москва, вероятно, рассчитывается не только деньгами.
КНДР может получать:
Отдельно Россия платит за участие северокорейских военных в боевых действиях. Только за год, начиная с осени 2024-го, эта сумма могла превысить 600 млн долларов.
По данным южнокорейской разведки, на фронте сейчас могут находиться около 10 тысяч северокорейских спецназовцев.
Кроме них, в зоне боевых действий могут работать:
Также есть данные, что Пхеньян готовит еще 30 тысяч военных для отправки в Россию.
Северокорейские военные, которые участвуют в войне против Украины, могут получать около 2 тысяч долларов ежемесячно.
В случае гибели их семьям обещают компенсации до 10 тысяч долларов.
По информации разведки Южной Кореи, по состоянию на февраль около 6 тысяч военных КНДР были убиты или ранены.
В Северной Корее участников войны подают как "национальных героев".
Семьям погибших могут предоставлять привилегии, в частности жилье в Пхеньяне.
В конце апреля в стране даже провели церемонию открытия мемориального комплекса в честь военных, которых привлекли к войне. На мероприятие пригласили и высокопоставленных чиновников из России.
Таким образом, сотрудничество с Москвой стало для режима Ким Чен Ына не только источником больших доходов, но и способом укрепить собственную власть внутри страны.
Напомним, недавно диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян и в дальнейшем будет "полностью поддерживать" политику России по якобы защите ее суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности.
Также он публично восхвалял военных КНДР, совершивших самоубийство во время боев в Курской области, назвав их поступок проявлением преданности государству.
Кроме того, Ким Чен Ын назвал молодежь главной силой для выполнения задач Трудовой партии Кореи и призвал ее поддерживать участие Северной Кореи в войне на стороне России против Украины.