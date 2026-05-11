Північна Корея заробила половину ВВП на війні в Україні, - ЗМІ
Північна Корея різко збільшила доходи завдяки військовій співпраці з Росією. Режим Кім Чен Ина міг заробити до 13 млрд доларів, отримуючи не лише валюту, а й ресурси та нові військові технології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asia.
Скільки заробила Північна Корея
За оцінками, Північна Корея заробила до 14 мільярдів доларів за три роки, що майже дорівнює річному валовому внутрішньому продукту країни.
Йдеться про постачання:
- артилерійських снарядів;
- реактивних систем;
- балістичних ракет малої дальності KN-23;
- іншого озброєння для російської армії.
Загальна вартість поставок, за різними оцінками, становить від 7 до 13,8 млрд доларів.
Експерти також вважають, що частина цих ракет створювалася за участі російських технологій.
Що отримує режим Кім Чен Ина
У відповідь Москва, ймовірно, розраховується не лише грошима.
КНДР може отримувати:
- валюту;
- енергоносії;
- матеріали для виробництва зброї;
- сучасні військові розробки;
- товари першої необхідності.
Окремо Росія платить за участь північнокорейських військових у бойових діях. Лише за рік, починаючи з осені 2024-го, ця сума могла перевищити 600 млн доларів.
Скільки військових КНДР уже воюють
За даними південнокорейської розвідки, на фронті зараз можуть перебувати близько 10 тисяч північнокорейських спецпризначенців.
Крім них, у зоні бойових дій можуть працювати:
- близько 10 тисяч військових інженерів;
- сотні операторів дронів;
- технічний персонал для підтримки російських підрозділів.
Також є дані, що Пхеньян готує ще 30 тисяч військових для відправки до Росії.
Скільки платять солдатам
Північнокорейські військові, які беруть участь у війні проти України, можуть отримувати близько 2 тисяч доларів щомісяця.
У разі загибелі їхнім родинам обіцяють компенсації до 10 тисяч доларів.
За інформацією розвідки Південної Кореї, станом на лютий близько 6 тисяч військових КНДР були вбиті або поранені.
Як Кім використовує це всередині країни
У Північній Кореї учасників війни подають як "національних героїв".
Родинам загиблих можуть надавати привілеї, зокрема житло в Пхеньяні.
Наприкінці квітня в країні навіть провели церемонію відкриття меморіального комплексу на честь військових, яких залучили до війни. На захід запросили і високопосадовців із Росії.
Таким чином, співпраця з Москвою стала для режиму Кім Чен Ина не лише джерелом великих прибутків, а й способом зміцнити власну владу всередині країни.
Нагадаємо, нещодавно диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян і надалі "повністю підтримуватиме" політику Росії щодо нібито захисту її суверенітету, територіальної цілісності та безпекових інтересів.
Також ж він публічно вихваляв військових КНДР, які вчинили самогубство під час боїв у Курській області, назвавши їхній вчинок проявом відданості державі.
Крім того, Кім Чен Ин назвав молодь головною силою для виконання завдань Трудової партії Кореї та закликав її підтримувати участь Північної Кореї у війні на боці Росії проти України.