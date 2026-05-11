Північна Корея заробила половину ВВП на війні в Україні, - ЗМІ

Скільки заробила Північна Корея

За оцінками, Північна Корея заробила до 14 мільярдів доларів за три роки, що майже дорівнює річному валовому внутрішньому продукту країни.

Йдеться про постачання:

артилерійських снарядів;

реактивних систем;

балістичних ракет малої дальності KN-23;

іншого озброєння для російської армії.

Загальна вартість поставок, за різними оцінками, становить від 7 до 13,8 млрд доларів.

Експерти також вважають, що частина цих ракет створювалася за участі російських технологій.

Що отримує режим Кім Чен Ина

У відповідь Москва, ймовірно, розраховується не лише грошима.

КНДР може отримувати:

валюту;

енергоносії;

матеріали для виробництва зброї;

сучасні військові розробки;

товари першої необхідності.

Окремо Росія платить за участь північнокорейських військових у бойових діях. Лише за рік, починаючи з осені 2024-го, ця сума могла перевищити 600 млн доларів.

Скільки військових КНДР уже воюють

За даними південнокорейської розвідки, на фронті зараз можуть перебувати близько 10 тисяч північнокорейських спецпризначенців.

Крім них, у зоні бойових дій можуть працювати:

близько 10 тисяч військових інженерів;

сотні операторів дронів;

технічний персонал для підтримки російських підрозділів.

Також є дані, що Пхеньян готує ще 30 тисяч військових для відправки до Росії.

Скільки платять солдатам

Північнокорейські військові, які беруть участь у війні проти України, можуть отримувати близько 2 тисяч доларів щомісяця.

У разі загибелі їхнім родинам обіцяють компенсації до 10 тисяч доларів.

За інформацією розвідки Південної Кореї, станом на лютий близько 6 тисяч військових КНДР були вбиті або поранені.

Як Кім використовує це всередині країни

У Північній Кореї учасників війни подають як "національних героїв".

Родинам загиблих можуть надавати привілеї, зокрема житло в Пхеньяні.

Наприкінці квітня в країні навіть провели церемонію відкриття меморіального комплексу на честь військових, яких залучили до війни. На захід запросили і високопосадовців із Росії.

Таким чином, співпраця з Москвою стала для режиму Кім Чен Ина не лише джерелом великих прибутків, а й способом зміцнити власну владу всередині країни.