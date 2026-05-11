Северная Корея заработала половину ВВП на войне в Украине, - СМИ

Сколько заработала Северная Корея

По оценкам, Северная Корея заработала до 14 миллиардов долларов за три года, что почти равно годовому валовому внутреннему продукту страны.

Речь идет о поставках

артиллерийских снарядов;

реактивных систем;

баллистических ракет малой дальности KN-23;

другого вооружения для российской армии.

Общая стоимость поставок, по разным оценкам, составляет от 7 до 13,8 млрд долларов.

Эксперты также считают, что часть этих ракет создавалась при участии российских технологий.

Что получает режим Ким Чен Ына

В ответ Москва, вероятно, рассчитывается не только деньгами.

КНДР может получать:

валюту;

энергоносители;

материалы для производства оружия;

современные военные разработки;

товары первой необходимости.

Отдельно Россия платит за участие северокорейских военных в боевых действиях. Только за год, начиная с осени 2024-го, эта сумма могла превысить 600 млн долларов.

Сколько военных КНДР уже воюют

По данным южнокорейской разведки, на фронте сейчас могут находиться около 10 тысяч северокорейских спецназовцев.

Кроме них, в зоне боевых действий могут работать:

около 10 тысяч военных инженеров;

сотни операторов дронов;

технический персонал для поддержки российских подразделений.

Также есть данные, что Пхеньян готовит еще 30 тысяч военных для отправки в Россию.

Сколько платят солдатам

Северокорейские военные, которые участвуют в войне против Украины, могут получать около 2 тысяч долларов ежемесячно.

В случае гибели их семьям обещают компенсации до 10 тысяч долларов.

По информации разведки Южной Кореи, по состоянию на февраль около 6 тысяч военных КНДР были убиты или ранены.

Как Ким использует это внутри страны

В Северной Корее участников войны подают как "национальных героев".

Семьям погибших могут предоставлять привилегии, в частности жилье в Пхеньяне.

В конце апреля в стране даже провели церемонию открытия мемориального комплекса в честь военных, которых привлекли к войне. На мероприятие пригласили и высокопоставленных чиновников из России.

Таким образом, сотрудничество с Москвой стало для режима Ким Чен Ына не только источником больших доходов, но и способом укрепить собственную власть внутри страны.