Северная Корея заработала половину ВВП на войне в Украине, - СМИ
Северная Корея резко увеличила доходы благодаря военному сотрудничеству с Россией. Режим Ким Чен Ына мог заработать до 13 млрд долларов, получая не только валюту, но и ресурсы и новые военные технологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asia.
Сколько заработала Северная Корея
По оценкам, Северная Корея заработала до 14 миллиардов долларов за три года, что почти равно годовому валовому внутреннему продукту страны.
Речь идет о поставках
- артиллерийских снарядов;
- реактивных систем;
- баллистических ракет малой дальности KN-23;
- другого вооружения для российской армии.
Общая стоимость поставок, по разным оценкам, составляет от 7 до 13,8 млрд долларов.
Эксперты также считают, что часть этих ракет создавалась при участии российских технологий.
Что получает режим Ким Чен Ына
В ответ Москва, вероятно, рассчитывается не только деньгами.
КНДР может получать:
- валюту;
- энергоносители;
- материалы для производства оружия;
- современные военные разработки;
- товары первой необходимости.
Отдельно Россия платит за участие северокорейских военных в боевых действиях. Только за год, начиная с осени 2024-го, эта сумма могла превысить 600 млн долларов.
Сколько военных КНДР уже воюют
По данным южнокорейской разведки, на фронте сейчас могут находиться около 10 тысяч северокорейских спецназовцев.
Кроме них, в зоне боевых действий могут работать:
- около 10 тысяч военных инженеров;
- сотни операторов дронов;
- технический персонал для поддержки российских подразделений.
Также есть данные, что Пхеньян готовит еще 30 тысяч военных для отправки в Россию.
Сколько платят солдатам
Северокорейские военные, которые участвуют в войне против Украины, могут получать около 2 тысяч долларов ежемесячно.
В случае гибели их семьям обещают компенсации до 10 тысяч долларов.
По информации разведки Южной Кореи, по состоянию на февраль около 6 тысяч военных КНДР были убиты или ранены.
Как Ким использует это внутри страны
В Северной Корее участников войны подают как "национальных героев".
Семьям погибших могут предоставлять привилегии, в частности жилье в Пхеньяне.
В конце апреля в стране даже провели церемонию открытия мемориального комплекса в честь военных, которых привлекли к войне. На мероприятие пригласили и высокопоставленных чиновников из России.
Таким образом, сотрудничество с Москвой стало для режима Ким Чен Ына не только источником больших доходов, но и способом укрепить собственную власть внутри страны.
Солдаты КНДР на войне против Украины
Напомним, недавно диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян и в дальнейшем будет "полностью поддерживать" политику России по якобы защите ее суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности.
Также он публично восхвалял военных КНДР, совершивших самоубийство во время боев в Курской области, назвав их поступок проявлением преданности государству.
Кроме того, Ким Чен Ын назвал молодежь главной силой для выполнения задач Трудовой партии Кореи и призвал ее поддерживать участие Северной Кореи в войне на стороне России против Украины.