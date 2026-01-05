Північна Корея провела випробування гіперзвукових ракет, - ЗМІ

Випробування КНДР

Нагадаємо, у середу 24 грудня, Кім Чен Ин керував випробувальним пуском зенітних ракет великої дальності. У ЗМІ заявлялося, що вони знищили цілі в повітрі на відстані 200 км.

Крім того, 29 грудня КНДР провела запуск стратегічних крилатих ракет великої дальності. За цими подіями Кім Чен Ин теж спостерігав.

Також ми писали, що вранці, 4 січня, Північна Корея здійснила перші в цьому році ракетні пуски в напрямку Японського моря. Відомо, що ракети впали за межами виключної економічної зони Японії.