Северная Корея провела испытания гиперзвуковых ракет, - СМИ

Испытания КНДР

Напомним, в среду 24 декабря, Ким Чен Ын руководил испытательным пуском зенитных ракет большой дальности. В СМИ заявлялось, что они уничтожили цели в воздухе на расстоянии 200 км.

Кроме того, 29 декабря КНДР провела запуск стратегических крылатых ракет большой дальности. За этими событиями Ким Чен Ын тоже наблюдал.

Также мы писали, что утром, 4 января, Северная Корея осуществила первые в этом году ракетные пуски в направлении Японского моря. Известно, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.