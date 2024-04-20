Північна Корея повела випробування ракети, здатної нести ядерний заряд

Північна Корея провела вдень у п'ятницю, 19 квітня, енергетичне випробування надвеликої боєголовки, призначеної для стратегічної крилатої ракети "Хвасал-1 Ра-3", а також випробувальний запуск зенітної ракети нового типу "Пхьольджі-1-2".

Вважається, що північнокорейська стратегічна крилата ракета здатна нести ядерну боєголовку.

"Обидва випробування були частиною регулярної діяльності адміністрації та пов'язаних з нею оборонних наукових інститутів з метою швидкого розвитку технологій у різних аспектах, таких як тактико-технічні характеристики та експлуатація систем озброєнь нового типу", - повідомило північнокорейське агентство KCNA, додавши, що випробування не пов'язані з регіональною ситуацією.

Південна Корея, Японія та Сполучені Штати, які часто повідомляють про великі ракетні випробування з боку КНДР, ніяк не відреагували на цей політ.