Північна Корея повела випробування ракети, здатної нести ядерний заряд

Північна Корея провела випробування боєголовки крилатої ракети і тестовий запуск нової зенітної ракети в Західному Корейському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Північна Корея провела вдень у п'ятницю, 19 квітня, енергетичне випробування надвеликої боєголовки, призначеної для стратегічної крилатої ракети "Хвасал-1 Ра-3", а також випробувальний запуск зенітної ракети нового типу "Пхьольджі-1-2".
Вважається, що північнокорейська стратегічна крилата ракета здатна нести ядерну боєголовку.
"Обидва випробування були частиною регулярної діяльності адміністрації та пов'язаних з нею оборонних наукових інститутів з метою швидкого розвитку технологій у різних аспектах, таких як тактико-технічні характеристики та експлуатація систем озброєнь нового типу", - повідомило північнокорейське агентство KCNA, додавши, що випробування не пов'язані з регіональною ситуацією.
Південна Корея, Японія та Сполучені Штати, які часто повідомляють про великі ракетні випробування з боку КНДР, ніяк не відреагували на цей політ.
2 квітня КНДР запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря. Токіо висловив протест Пхеньяну і нагадав, що запуск країною балістичних ракет є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.
Північна Корея, ймовірно, хоче отримати від Росії технології балістичних ракет натомість на передачу свого озброєння.
Згодом стало відомо, що Пхеньян провів наземні випробування твердопаливного двигуна для нового типу гіперзвукової ракети середнього класу. За даними Yonhap, КНДР спромоглася сформувати графік завершення розробки гіперзвукових ракет завдяки успіху останніх наземних випробувань двигунів до нових ракет.
Також Північна Корея підтвердила свій план запуску кількох розвідувальних супутників до кінця цього року після виведення першого супутника-шпигуна на орбіту в листопаді 2023 року.
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