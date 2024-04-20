Северная Корея повела испытания ракеты, способной нести ядерный заряд

Северная Корея провела днем в пятницу, 19 апреля, энергетическое испытание сверхбольшой боеголовки, предназначенной для стратегической крылатой ракеты "Хвасал-1 Ра-3", а также испытательный запуск зенитной ракеты нового типа "Пхьольджи-1-2".

Считается, что северокорейская стратегическая крылатая ракета способна нести ядерную боеголовку.

"Оба испытания были частью регулярной деятельности администрации и связанных с ней оборонных научных институтов с целью быстрого развития технологий в различных аспектах, таких как тактико-технические характеристики и эксплуатация систем вооружений нового типа", - сообщило северокорейское агентство KCNA, добавив, что испытания не связаны с региональной ситуацией.

Южная Корея, Япония и Соединенные Штаты, которые часто сообщают о крупных ракетных испытаниях со стороны КНДР, никак не отреагировали на этот полет.