КНДР планує запустити нові супутники-шпигуни у 2024 році

КНДР підтвердила свій план запуску кількох розвідувальних супутників цього року після виведення першого супутника-шпигуна на орбіту в листопаді 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин оголосив під час зустрічі наприкінці року, що країна планує вивести на орбіту ще три супутники-шпигуни цього року.

"Успішний запуск розвідувального супутника Malligyong-1 минулого року призвів до суттєвого прогресу в обороноздатності країни, і цього року також очікується кілька запусків", - сказав заступник директора Національного управління аерокосмічних технологій Північної Кореї Пак Ген Су, якого цитує Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК)

Минулого тижня південнокорейське військове джерело заявило, що Північна Корея встановила екран на космодромі Тонгчан-рі для неможливості стеження за ним. Це, можливо, свідчить про те, що ведеться підготовка до запуску супутника.

За словами Пака, Північна Корея докладає зусиль для використання супутників у різних цілях, таких як сільське господарство, управління земельними ресурсами та запобігання стихійним лихам.