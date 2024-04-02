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КНДР запустила балістичну ракету, у Японії висловили протест

Вівторок 02 квітня 2024 06:15
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КНДР запустила балістичну ракету, у Японії висловили протест Фото: КНДР запустила балістичну ракету в Японське море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея сьогодні вранці, 2 квітня, запустила балістичну ракету у напрямку Японського моря. Зазначається, що вона, швидше за все, впала неподалік вод виключної економічної зони Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Повідомлень про пошкодження літаків або суден у результаті запуску ракети не зафіксовано, повідомило джерело в уряді Японії.

У свою чергу південнокорейські військові заявили, що КНДР запустила в Японське море щось схоже на балістичну ракету середньої дальності. Корейські аналітики виявили ракету, випущену з-під Пхеньяну, о 6:53 ранку.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида заявив, що уряд Японії висловив протест Пхеньяну і додав, що запуск країною балістичних ракет є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Це питання, яке стосується не тільки безпеки нашої країни, а й безпеки регіону та міжнародної спільноти. Це абсолютно неприйнятно", - наголосив японський прем'єр.

За його словами, Японія працюватиме зі Сполученими Штатами та Південною Кореєю, щоб забезпечити безпеку всього регіону.

Що передувало

Нагадаємо, на початку цього року у Білому домі заявили про те, що Північна Корея відправила свої балістичні ракети Росії. При цьому у відомстві тоді уточнювали, що окупанти вже кілька разів використовували такі ракети для ударів по Україні.

У Держдепі США наголосили, що Північна Корея, ймовірно, хоче отримати від Росії технології балістичних ракет натомість на передачу свого озброєння.

Згодом стало відомо, що Північна Корея провела наземні випробування твердопаливного двигуна для нового типу гіперзвукової ракети середнього класу. За даними Yonhap, КНДР спромоглася сформувати графік завершення розробки гіперзвукових ракет завдяки успіху останніх наземних випробувань двигунів до нових ракет.

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КНДР Японія Південна Корея
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