Північна Корея збільшить обсяги поставок зброї до Росії, - ISW

Зазначається, що у вівторок, 25 лютого, до Москви прибула делегація Трудової партії Північної Кореї. Візит відбувається на запрошення правлячої партії "Єдина Росія" на тлі повідомлень про те, що Пхеньян може постачати до Росії більшу кількість зброї.

За інформацією посольства Росії у КНДР, делегації обговорять розширення співпраці між "Єдиною Росією" і Трудовою партією Кореї відповідно до Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, що набув чинності у грудні 2024 року.

Морське постачання зброї

Південнокорейське ЗМІ Korea JoongAng Daily 24 лютого повідомило, що зібрані Planet Labs PBC комерційні супутникові знімки показують 110-метрове судно, яке входить і виходить з північнокорейського порту Расон біля кордону з Китаєм і Росією.

На супутникових знімках також видно лінію контейнерів довжиною близько 100 метрів на пірсі в порту Расон поруч із пришвартованим судном.

Судно прибуло на внутрішню сторону причалу порту 20 лютого і перемістилося на зовнішню сторону 21 лютого. Це вказує на те, що корабель розвантажив контейнери на внутрішній стороні причалу і завантажив нові контейнери на зовнішній стороні перед відплиттям.

"В ISW переконані, що Північна Корея, ймовірно, використовувала порт Расон для передачі боєприпасів до Владивостока у листопаді 2023 року", - зазначили у звіті.