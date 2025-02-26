Північна Корея збільшить обсяги поставок зброї до Росії, - ISW

Північна Корея може збільшити поставки зброї до Росії. Частину озброєнь Пхеньян передає країні-агресору спеціальним судном через море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що у вівторок, 25 лютого, до Москви прибула делегація Трудової партії Північної Кореї. Візит відбувається на запрошення правлячої партії "Єдина Росія" на тлі повідомлень про те, що Пхеньян може постачати до Росії більшу кількість зброї.
За інформацією посольства Росії у КНДР, делегації обговорять розширення співпраці між "Єдиною Росією" і Трудовою партією Кореї відповідно до Договору про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю, що набув чинності у грудні 2024 року.
Південнокорейське ЗМІ Korea JoongAng Daily 24 лютого повідомило, що зібрані Planet Labs PBC комерційні супутникові знімки показують 110-метрове судно, яке входить і виходить з північнокорейського порту Расон біля кордону з Китаєм і Росією.
На супутникових знімках також видно лінію контейнерів довжиною близько 100 метрів на пірсі в порту Расон поруч із пришвартованим судном.
Судно прибуло на внутрішню сторону причалу порту 20 лютого і перемістилося на зовнішню сторону 21 лютого. Це вказує на те, що корабель розвантажив контейнери на внутрішній стороні причалу і завантажив нові контейнери на зовнішній стороні перед відплиттям.
"В ISW переконані, що Північна Корея, ймовірно, використовувала порт Расон для передачі боєприпасів до Владивостока у листопаді 2023 року", - зазначили у звіті.
У червні 2024 року російський диктатор Володимир Путін відвідав з офіційним візитом Пхеньян.
За підсумками зустрічей з Кім Чен Ином, лідери підписали Договір про всеосяжне стратегічне партнерство Росії з КНДР. Один із головних пунктів документу - надання взаємної військової допомоги у разі агресії проти одного з учасників договору.
Впродовж минулого року сторони налагодили міцне та взаємовигідне партнерство.
Нещодавно стало відомо, що Пхеньян запустить виробництво бойових безпілотників спільно з Росією.
Також у 2025 році Північна Корея планує передати Росії близько 150 балістичних ракет.
Військові КНДР брали участь у бойових діях на боці Росії проти ЗСУ в Курській області. Однак через великі втрати особового складу, союзницьких військових довелося тимчасово вивести з бойових підрозділів.
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