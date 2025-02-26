Северная Корея увеличит объемы поставок оружия в Россию, - ISW

Северная Корея может увеличить поставки оружия в Россию. Часть вооружений Пхеньян передает стране-агрессору специальным судном через море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что во вторник, 25 февраля, в Москву прибыла делегация Трудовой партии Северной Кореи. Визит проходит по приглашению правящей партии "Единая Россия" на фоне сообщений о том, что Пхеньян может поставлять в Россию большее количество оружия.
По информации посольства России в КНДР, делегации обсудят расширение сотрудничества между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который вступил в силу в декабре 2024 года.
Южнокорейское СМИ Korea JoongAng Daily 24 февраля сообщило, что собранные Planet Labs PBC коммерческие спутниковые снимки показывают 110-метровое судно, которое входит и выходит из северокорейского порта Расон у границы с Китаем и Россией.
На спутниковых снимках также видна линия контейнеров длиной около 100 метров на пирсе в порту Расон рядом с пришвартованным судном.
Судно прибыло на внутреннюю сторону причала порта 20 февраля и переместилось на внешнюю сторону 21 февраля. Это указывает на то, что корабль разгрузил контейнеры на внутренней стороне причала и загрузил новые контейнеры на внешней стороне перед отплытием.
"В ISW убеждены, что Северная Корея, вероятно, использовала порт Расон для передачи боеприпасов во Владивосток в ноябре 2023 года", - говорится в отчете.
В июне 2024 года российский диктатор Владимир Путин посетил с официальным визитом Пхеньян.
По итогам встреч с Ким Чен Ыном, лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с КНДР. Один из главных пунктов документа - оказание взаимной военной помощи в случае агрессии против одного из участников договора.
В течение прошлого года стороны наладили крепкое и взаимовыгодное партнерство.
Недавно стало известно, что Пхеньян запустит производство боевых беспилотников совместно с Россией.
Также в 2025 году Северная Корея планирует передать России около 150 баллистических ракет.
Военные КНДР участвовали в боевых действиях на стороне России против ВСУ в Курской области. Однако из-за больших потерь личного состава, союзнических военных пришлось временно вывести из боевых подразделений.
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