Північна Корея підірвала свої ділянки міжкорейських доріг

Конфлікт між Кореями

Розбіжності між КНДР та Південною Кореєю загострилися минулого тижня. Пхеньян звинуватив Південну Корею у запусках дронів, які досягли столиці КНДР. Північна Корея пообіцяла відповідь і заявила, що підготує "всі засоби нападу".

У неділю Північна Корея наказала артилерійським підрозділам поблизу кордону з Південною Кореєю бути готовими до ведення вогню. Таким чином, країна реагує на можливе проникнення до Пхеньяну південнокорейських безпілотників.

Сеул, у свою чергу, жорстко відреагували на погрози КНДР і пригрозив рішучою відповіддю.

Конфлікт між Північною Кореєю та Південною Кореєю загострився після інциденту з дронами. Але ознак підготовки до масштабної війни немає, вважає голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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