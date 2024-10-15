Северная Корея взорвала свои участки межкорейских дорог

Северная Корея взорвала на своей стороне межкорейские дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, которое цитирует Reuters .

В Сеуле знали о планах КНДР и заявляли, что Южная Корея не поддастся на провокацию и даст "решительный ответ".

Конфликт между Кореями

Разногласия между КНДР и Южной Кореей обострились на прошлой неделе. Пхеньян обвинил Южную Корею в запусках дронов, которые достигли столицы КНДР. Северная Корея пообещала ответ и заявила, что подготовит "все средства нападения".

В воскресенье Северная Корея приказала артиллерийским подразделениям вблизи границы с Южной Кореей быть готовыми к ведению огня. Таким образом, страна реагирует на возможное проникновение в Пхеньян южнокорейских беспилотников.

Сеул в свою очередь жестко отреагировали на угрозы КНДР и пригрозил решительным ответом.

Конфликт между Северной Кореей и Южной Кореей обострился после инцидента с дронами. Но признаков подготовки к масштабной войне нет, считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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