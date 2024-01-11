Північна Корея може продати Росії новий тип балістичних ракет

Глава оборонного відомства зазначив, що КНДР може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності (БРСД) вже у січні та запустити ракету дальнього радіусу дії під нормальним кутом для ескалації і без того високої напруженості напередодні ключових виборів у Південній Кореї і Сполучених Штатах.

"Північна Корея вперше провела випробувальний запуск балістичної ракети малої дальності у квітні 2022 року. Це новий тип зброї з орієнтовною дальністю польоту 100-180 кілометрів", - сказав Вон Сік.

Він додав, що Північна Корея раніше заявляла про розгортання цих ракет для фронтових військ, може продати принаймні частину з них Росії, враховуючи її нещодавні підозри щодо продажу балістичних ракет малої дальності.

Парламентські вибори у Південній Кореї заплановані на квітні, а президентські вибори у США відбудуться в листопаді.

Військова співпраця Північної Кореї з Росією

Днями координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив про те, що Росія отримала від Північної Кореї балістичні ракети малої дальності.

Окупанти, за його словами, вже використали таке озброєння для ударів по Україні. Зокрема вони атакували Запорізьку область, ракета впала в чистому полі. Також росіяни використовували балістичні ракети КНДР для ударів по Харкову.

США та майже 40 країн партнерів у спільній заяві засудили поставки зброї з Північної Кореї до Росії та її використання Москвою у війні проти України.

ЗМІ повідомили, що КНДР могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

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