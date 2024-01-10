Країни Заходу засудили поставки зброї з КНДР до Росії

США та майже 40 країн партнерів засудили поставки зброї з Північної Кореї до Росії та її використання Москвою у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У спільній заяві, яку підписали США, Велика Британія, ЄС, Австралія, Німеччина, Канада та майже 40 інших країн-партнерів йдеться, про глибоку стурбованість наслідками для безпеки, які співпраця між КНДР та РФ має в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі.

"Ми найрішучіше засуджуємо експорт Північною Кореєю та закупівлю Росією балістичних ракет, а також використання РФ цих ракет проти України 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року", - зазначається в заяві.

Варто зазначити, що минулого тижня Білий дім заявив, що Росія використовувала північнокорейські балістичні ракети малої дальності для нанесення численних ударів по Україні.

Військова співпраця між КНДР та Росією

Північна Корея є союзником Росії у війні проти України. Вона, зокрема, надає країні-агресору військову допомогу.

Ще наприкінці вересня західні ЗМІ писали про те, що Північна Корея постачає до Росії 152-мм артилерійські снаряди, а також ракети типу "Катюша".

За даними розвідки США, російські кораблі з серпня регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомляв, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Незабаром ЗМІ повідомили, що КНДР могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.