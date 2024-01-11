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Северная Корея может продать России новый тип баллистических ракет

Фото: КНДР может передать России новый тип баллистических ракет (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Северная Корея может быть готова предоставить новый тип ракет России и может провести дальнейшие испытания оружия для эскалации напряженности накануне выборов в Южной Корее и США.

Об этом заявил министр обороны Республики Корея Шин Вон Сик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника агентству Yonhap.

Глава оборонного ведомства отметил, что КНДР может провести испытания твердотопливных баллистических ракет средней дальности (БРСД) уже в январе и запустить ракету дальнего радиуса действия под нормальным углом для эскалации и без того высокой напряженности накануне ключевых выборов в Южной Корее и Соединенных Штатах.

"Северная Корея впервые провела испытательный запуск баллистической ракеты малой дальности в апреле 2022 года. Это новый тип оружия с ориентировочной дальностью полета 100-180 километров", - сказал Вон Сик.

Он добавил, что Северная Корея ранее заявляла о развертывании этих ракет для фронтовых войск, может продать по крайней мере часть из них России, учитывая ее недавние подозрения относительно продажи баллистических ракет малой дальности.

Парламентские выборы в Южной Корее запланированы на апрель, а президентские выборы в США состоятся в ноябре.

Военное сотрудничество Северной Кореи с Россией

На днях координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты малой дальности.

Оккупанты, по его словам, уже использовали такое вооружение для ударов по Украине. В частности, они атаковали Запорожскую область, ракета упала в чистом поле. Также россияне использовали баллистические ракеты КНДР для ударов по Харькову.

США и почти 40 стран партнеров в совместном заявлении осудили поставки оружия из Северной Кореи в Россию и его использование Москвой в войне против Украины.

СМИ сообщили, что КНДР могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

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