На півдні ЗСУ цієї ночі працювали по човнах окупантів, - Гуменюк

Українські військові працювали по ворожих човнах в ніч на вівторок, 4 липня. ЗСУ позбавили окупантів пересуватися по воді.

Про це заявила керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Цієї ночі ми більше працювали по човнах. І знову позбавили ворога можливості пересуватися по воді", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, загарбники намагаються за допомогою цих човнів, "віджатих" у місцевого населення, розвідувати дії українських військових, для того, щоб "зосередити свої зусилля на тих напрямках, де їм особливо боязко".

Тактика ворога на півдні

"Ворог продовжує повернення на свої позиції там, де відходить вода і вони намагаються розгорнути там вогневі точки і посилити обстріли правого берега", - розповіла спікер.

Нагадаємо раніше Гуменюк розповідала, що Окупанти поступово повертаються на ті самі позиції в Херсонській області, які вони залишили після підтоплення, спричиненої підривом Каховської ГЕС. Після катастрофи, через яку виявилися затопленими 80 населених пунктів, окупанти відійшли від Дніпра на 5-15 км. Але це їм не завадило обстрілювати Херсон навіть під час евакуації місцевого населення.

До того ж буквально вчора Гуменюк розповідала, що окупанти намагаються повернутися на позиції біля Антонівського мосту. І хоча ЗСУ постійно їх зачищає, ворог знову туди повертається, намагаючись збільшити кількість обстрілів, влаштовуючи так звані килимові обстріли, щоб налаштувати місцеве населення проти Сил оборони.