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На юге ВСУ этой ночью работали по лодкам оккупантов, - Гуменюк

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Херсон, Вторник 04 июля 2023 11:58
На юге ВСУ этой ночью работали по лодкам оккупантов, - Гуменюк Фото: на юге ВСУ этой ночью работали по лодкам оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные работали по вражеским лодкам в ночь на вторник, 4 июля. ВСУ лишили окупантов передвигаться по воде.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, пишет РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Этой ночью мы больше работали по лодкам. И снова лишили врага возможности передвигаться по воде", - рассказала она.

По словам Гуменюк, захватчики пытаются с помощью этих лодок, "отжатых" у местного населения, разведывать действия украинских военных, для того, чтобы "сосредоточить свои усилия на тех направлениях, где им особенно боязно".

Тактика врага на юге

"Враг продолжает возвращение на свои позиции там, где отходит вода, и они пытаются развернуть там огневые точки и усилить обстрелы правого берега", - рассказала спикер.

Напомним ранее Гуменюк рассказывала, что оккупанты постепенно возвращаются на те же позиции в Херсонской области, которые они оставили после подтопления, вызванного подрывом Каховской ГЭС. После катастрофы, из-за которой оказались затопленными 80 населенных пунктов, оккупанты отошли от Днепра на 5-15 км. Но это им не мешало обстреливать Херсон даже во время эвакуации местного населения.

К тому же буквально вчера Гуменюк рассказывала, что оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста. И хотя ВСУ постоянно их зачищает, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов, устраивая так называемые ковровые обстрелы, чтобы настроить местное население против Сил обороны.

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