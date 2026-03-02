На півдні від росіян звільнили 9 населених пунктів, зачистка ще кількох триває

Українським захисникам вдалося звільнити від російських окупантів 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Їхнє просування триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Українське військове командування зазначило, що на південному напрямку українські воїни Десантно-штурмових військ продовжують тиснути на росіян і звільняти українську землю.
"Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. Три населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і просто зараз триває робота над звільненням ще кількох населених пунктів", - уточнили в Генштабі.
Про які саме населені пункти йдеться - поки невідомо.
У Генштабі додали, що Сили оборони здійснюють планомірне витіснення противника з укріплених позицій, поєднуючи точкові та масовані удари по живій силі й техніці окупантів.
Ключову роль у виявленні та знищенні цілей відіграють підрозділи аеророзвідки та FPV-розрахунки.
Важливим етапом операції стало обмеження доступу росіян до мережі Starlink, що істотно знизило ситуаційну обізнаність окупантів і ускладнило управління їхніми підрозділами.
Попри логістичні труднощі та втрату контролю над частиною територій, ворог продовжує спроби наступальних дій.
Варто зауважити, що Олександрівський напрямок - це ділянка фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.
Нагадаємо, наприкінці лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під час наступальної операції в Південній операційній зоні Сили оборони України деокупували 8 населених пунктів і близько 400 квадратних кілометрів території.
Генерал зазначив, що успішні дії на Олександрівському напрямку тривають із січня 2026 року. Основну роль у прориві та утриманні ініціативи відіграють підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 82-га та 95-та бригади.