На півдні від росіян звільнили 9 населених пунктів, зачистка ще кількох триває

Українське військове командування зазначило, що на південному напрямку українські воїни Десантно-штурмових військ продовжують тиснути на росіян і звільняти українську землю.

"Станом на зараз звільнено 9 населених пунктів. Три населені пункти зачищені від противника в нашій зоні і просто зараз триває робота над звільненням ще кількох населених пунктів", - уточнили в Генштабі.

Про які саме населені пункти йдеться - поки невідомо.

У Генштабі додали, що Сили оборони здійснюють планомірне витіснення противника з укріплених позицій, поєднуючи точкові та масовані удари по живій силі й техніці окупантів.

Ключову роль у виявленні та знищенні цілей відіграють підрозділи аеророзвідки та FPV-розрахунки.

Важливим етапом операції стало обмеження доступу росіян до мережі Starlink, що істотно знизило ситуаційну обізнаність окупантів і ускладнило управління їхніми підрозділами.

Попри логістичні труднощі та втрату контролю над частиною територій, ворог продовжує спроби наступальних дій.

Варто зауважити, що Олександрівський напрямок - це ділянка фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.