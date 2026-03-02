На юге от россиян освободили 9 населенных пунктов, зачистка еще нескольких продолжается

Украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов 9 населенных пунктов на Александровском направлении. Их продвижение продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Украинское военное командование отметило, что на южном направлении украинские воины Десантно-штурмовых войск продолжают давить на россиян и освобождать украинскую землю.
"По состоянию на сейчас освобождены 9 населенных пунктов. Три населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов", - уточнили в Генштабе.
О каких именно населенных пунктах идет речь - пока неизвестно.
В Генштабе добавили, что Силы обороны осуществляют планомерное вытеснение противника с укрепленных позиций, совмещая точечные и массированные удары по живой силе и технике оккупантов.
Ключевую роль в выявлении и уничтожении целей играют подразделения аэроразведки и FPV-расчеты.
Важным этапом операции стало ограничение доступа россиян к сети Starlink, что существенно снизило ситуационную осведомленность оккупантов и усложнило управление их подразделениями.
Несмотря на логистические трудности и потерю контроля над частью территорий, враг продолжает попытки наступательных действий.
Стоит заметить, что Александровское направление - это участок фронта на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.
Напомним, в конце февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в ходе наступательной операции в Южной операционной зоне Силы обороны Украины деоккупировали 8 населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.
Генерал отметил, что успешные действия на Александровском направлении продолжаются с января 2026 года. Основную роль в прорыве и удержании инициативы играют подразделения Десантно-штурмовых войск, в том числе 82-я и 95-я бригады.