На юге от россиян освободили 9 населенных пунктов, зачистка еще нескольких продолжается

Украинское военное командование отметило, что на южном направлении украинские воины Десантно-штурмовых войск продолжают давить на россиян и освобождать украинскую землю.

"По состоянию на сейчас освобождены 9 населенных пунктов. Три населенных пункта зачищены от противника в нашей зоне и прямо сейчас идет работа над освобождением еще нескольких населенных пунктов", - уточнили в Генштабе.

О каких именно населенных пунктах идет речь - пока неизвестно.

В Генштабе добавили, что Силы обороны осуществляют планомерное вытеснение противника с укрепленных позиций, совмещая точечные и массированные удары по живой силе и технике оккупантов.

Ключевую роль в выявлении и уничтожении целей играют подразделения аэроразведки и FPV-расчеты.

Важным этапом операции стало ограничение доступа россиян к сети Starlink, что существенно снизило ситуационную осведомленность оккупантов и усложнило управление их подразделениями.

Несмотря на логистические трудности и потерю контроля над частью территорий, враг продолжает попытки наступательных действий.

Стоит заметить, что Александровское направление - это участок фронта на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.