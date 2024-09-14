На півдні Україні триває робота ППО, в Одесі було чути вибухи

Військові розповіли про роботу ППО на півдні країни о 01.31. Також громадян закликали дотримуватися інформ-тиші та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

"Іде бойова робота. Нагадуємо: це також може бути небезпечно! Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях", - йдеться в заяві прес-служби Оперативне угруповання ЗСУ "Південь".

Як розповів керівник Одеської ОВА, російські загарбники атакують із застосуванням дронів-камікадзе.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!" - заявив чиновник.

Вибухи в районі Одеси

У командуванні Повітряних сил ЗСУ додали, що ведеться робота ППО по "Шахедах" в Одесі та Чорноморську.

Між тим стало відомо про серію вибухів в Одесі. Перші було чути близько пів на другу ночі, а згодом пролунали ще кілька. Як зазначає "Суспільне Одеса", о 01.45 в місті пролунав потужний вибух.

Російська повітряна атака

Нагадаємо, у п'ятницю 13 вересня ввечері у Повітряних силах ЗСУ заявили про фіксацію запуску військами РФ кількох груп "Шахедів" у бік України для чергової атаки. Так, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу ударів противника із застосуванням дронів-камікадзе.

Крім того, в акваторії Чорного моря помітили кілька кораблів РФ, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". В ЗСУ попереджали про загрозу ракетних атак з боку ворога.