На юге Украины идет работа ПВО, в Одессе были слышны взрывы

Военные рассказали о работе ПВО на юге страны в 01.31. Также граждан призвали соблюдать информ-тишину, и находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

"Идет боевая работа. Напоминаем: это тоже может быть опасно! Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Берегите себя, находитесь в укрытиях", - говорится в заявлении пресс-службы Оперативной группировки ВСУ "Юг".

Как рассказал руководитель Одесской ОВА, российские захватчики атакуют с применением дронов-камикадзе.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!" - заявил чиновник.

Взрывы в районе Одессы

В командовании Воздушных сил ВСУ добавили, что ведется работа ПВО по "Шахедам" в Одессе и Черноморске.

Между тем, стало известно о серии взрывов в Одессе. Первые были слышны около половины второго ночи, а впоследствии прозвучали еще несколько. Как отмечает " Общественное Одесса ", в 01.45 в городе раздался мощный взрыв.

"Противошахедная" работа ПВО

В Воздушных силах в 02.23 предупредили жителей Одессы о "возможной противошахедной работе ПВО".

"Находитесь в укрытиях!" - просят военные граждан.

Российская воздушная атака

Напомним, в пятницу 13 сентября вечером в Воздушных силах ВСУ заявили о фиксации запуска войсками РФ нескольких групп "Шахедов" в сторону Украины для очередной атаки. Так, в нескольких областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы ударов противника с применением дронов-камикадзе.

Кроме того, в акватории Черного моря заметили несколько кораблей РФ, являющихся носителями крылатых ракет типа "Калибр". В ВСУ предупреждали об угрозе ракетных атаки со стороны врага.