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У кількох областях України оголосили повітряну тривогу через російські "Шахеди"

П'ятниця 13 вересня 2024 23:08
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У кількох областях України оголосили повітряну тривогу через російські "Шахеди" Фото: у низці областей України вночі оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У низці областей України сьогодні ввечері, 13 вересня, була оголошена повітряна тривога. Було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників, які російські загарбники запустили з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Te;egram.

Військові попередили близько одинадцятої вечора про загрозу "Шахедів" для Чернігівської області

Перед тим дрони-камікадзе противника фіксували на півночі Сумської та Харківської областей.

У регіонах, де лунала сирена через загрозу ворожих атак з повітря, жителів просять перебувати в безпечних місцях та дотримуватися правила щодо "двох стін".

Де зараз в України оголошена повітряна тривога:

У кількох областях України оголосили повітряну тривогу через російські &quot;Шахеди&quot;

Новина доповнюється...

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Повітряна тривога Атака дронів
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