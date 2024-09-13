У кількох областях України оголосили повітряну тривогу через російські "Шахеди"
У низці областей України сьогодні ввечері, 13 вересня, була оголошена повітряна тривога. Було зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників, які російські загарбники запустили з півночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ в Te;egram.
Військові попередили близько одинадцятої вечора про загрозу "Шахедів" для Чернігівської області
Перед тим дрони-камікадзе противника фіксували на півночі Сумської та Харківської областей.
У регіонах, де лунала сирена через загрозу ворожих атак з повітря, жителів просять перебувати в безпечних місцях та дотримуватися правила щодо "двох стін".
Де зараз в України оголошена повітряна тривога:
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