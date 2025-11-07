В Україні масштабна ракетна небезпека: росіяни запустили "Калібри"

Обстріли України

Як писало РБК-Україна, в ніч на 7 листопада Росія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі у чотирьох областях: Одеській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. Внаслідок атак на енергетичні об’єкти було зафіксовано знеструмлення споживачів у кількох регіонах.

Також у ніч на 7 листопада російські війська масовано атакували дронами Чугуїв, що у Харківській області. На місцях влучань сталася сильна пожежа. Очільниця міста підтвердила, що на Чугуїв було спрямовано понад 10 ударних дронів. Внаслідок атаки постраждало цивільне підприємство та навчальний заклад. Також повністю знищене відділення "Нової пошти".