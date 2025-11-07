RU

В Украине масштабная ракетная опасность: россияне запустили "Калибры"

Фото: воздушная тревога в Украине (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В восточных, северных, южных и центральных областях Украины объявлена тревога. Ракетная опасность объявлена в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Крылатая ракета "Калибр" летит через Херсонскую область в направлении Николаевщины.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об опасности ударов беспилотниками в восточных, северных, южных и центральных областях Украины. Там объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид:

Предупреждение о ракетной опасности для Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях.

По данным мониторинговых каналов, враг запустил крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

Обновлено в 23:20

Группа "Калибров" направляются из Николаевской области на Кропивницкий район Кировоградской области.

Обновлено в 23:24

В Киеве объявлена воздушная тревога.

Обновлено в 23:25

Крылатые ракеты на границе Николаевщины и Кировоградщины в районе Нового Буга.

Обновлено в 23:31

Группа "Калибров" на Кировоградщине в направлении Черкасской области.

Обновлено в 23:38

Пуски "Кинжалов" в направлении Киева.

 

 

 

 

Обстрелы Украины

Как писало РБК-Украина, в ночь на 7 ноября Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре в четырех областях: Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской. В результате атак на энергетические объекты было зафиксировано обесточивание потребителей в нескольких регионах.

Также в ночь на 7 ноября российские войска массированно атаковали дронами Чугуев, что в Харьковской области. На местах попаданий произошел сильный пожар. Руководительница города подтвердила, что на Чугуев было направлено более 10 ударных дронов. В результате атаки пострадало гражданское предприятие и учебное заведение. Также полностью уничтожено отделение "Новой почты".

