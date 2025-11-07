В Украине масштабная ракетная опасность: россияне запустили "Калибры"

Обстрелы Украины

Как писало РБК-Украина, в ночь на 7 ноября Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре в четырех областях: Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской. В результате атак на энергетические объекты было зафиксировано обесточивание потребителей в нескольких регионах.

Также в ночь на 7 ноября российские войска массированно атаковали дронами Чугуев, что в Харьковской области. На местах попаданий произошел сильный пожар. Руководительница города подтвердила, что на Чугуев было направлено более 10 ударных дронов. В результате атаки пострадало гражданское предприятие и учебное заведение. Также полностью уничтожено отделение "Новой почты".