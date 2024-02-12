В Україні почали оголошувати тривогу. Попереджають про запуск "Шахедів"

"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних дронів", - пишуть Повітряні сили.

У цих областях вже оголошено сигнал повітряної тривоги. Окрім цього про небезпеку попереджають у Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

"Наразі декілька груп ударних дронів рухаються територією Дніпропетровської області, у північному напрямку", - сказано у повідомленні.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нічний удар дронами і ракетами по Україні

Нагадаємо, минулого вечора і цієї ночі в Україні було оголошено повітряну тривогу в ряді областей через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе та ракет - війська РФ вчергове запустили "Шахеди" в бік України.

Пізно ввечері 11 лютого під удар дронів потрапив Павлоград Дніпропетровської області. Як розповів уже вранці глава ОВА Сергій Лисак, в результаті на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку вже загасили. Без світла у Павлоградському районі залишаються майже 30 тисяч абонентів, а без води в Тернівці - 10 тисяч.

У Харкові також ввечері у неділю повідомляли про вибухи. Згодом місцева влада заявила, що по Люботину Харківського району було завдано ракетних ударів, попередньо з комплексу С-300. Повідомлялось про пошкоджені фасади нежитлових будівель.

Вранці у командуванні Повітряних сил розповіли, що загалом російські загарбники атакували Україну у ніч проти 12 лютого 17 "Шахедами", керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300. Силами та засобами ППО ЗСУ були збилі 14 дронів-камікадзе та Х-59 ворога.

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