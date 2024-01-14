На півдні та сході вночі сніг, а на заході пориви вітру: погода на завтра

Завтра, 15 січня, у східних та південно-східних областях вночі можливий помірний сніг. На заході місцями пориви вітру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

"Хмарно. У західних і північних областях місцями невеликий сніг, у східній та південно-східній частинах вночі помірний сніг; на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від -2 до -5 вночі й від -1 до +2 вдень;

на півночі коливатиметься від -3 до -5 вночі й від 0 до -2 вдень;

на півдні коливатиметься від -4 до +1 вночі й від +3 до +8 вдень;

на сході коливатиметься від -4 до -8 вночі й від -1 до 0 вдень.

Фото: погода на 15 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -2 до -7 морозу, а вдень від -4 до +1. У Києві вночі від -3 до -5, а вдень від -2 до 0.

Сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується 14-15 січня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Зокрема помірна небезпека очікується 14-15 січня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Фото: сніголавинна небезпека (facebook.com/lavyny.official)