На юге и востоке ночью снег, а на западе порывы ветра: погода на завтра
Завтра, 15 января, в восточных и юго-восточных областях ночью возможен снег. На западе местами порывы ветра.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .
"Облачно, облачно. В западных и северных областях местами небольшой снег, в восточной и юго-восточной частях ночью умеренный снег; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура:
- на западе будет колебаться от -2 до -5 ночью и от -1 до +2 днем;
- на севере будет колебаться от -3 до -5 ночью и от 0 до -2 днем;
- на юге будет колебаться от -4 до +1 ночью и от +3 до +8 днем;
- на востоке будет колебаться от -4 до -8 ночью и от -1 до 0 днем.
Фото: погода на 15 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Облачно. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью от -2 до -7 мороза, а днем от -4 до +1. В Киеве ночью от -3 до -5, а днем от -2 до 0.
Снеголавинная опасность
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями, ожидается 14-15 января на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.
В частности умеренная опасность ожидается 14-15 января на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Фото: снеголавинная опасность (facebook.com/lavyny.official)
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