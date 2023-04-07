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На півдні окупанти посилюють репресії проти місцевих, які не мають паспорт PФ

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Київ, П'ятниця 07 квітня 2023 14:40
На півдні окупанти посилюють репресії проти місцевих, які не мають паспорт PФ Фото: на півдні окупанти посилюють репресії проти місцевих, які не мають паспорт РФ (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На півдні ворог нарощує темпи примусової паспортизації та вдається до репресій проти тих, хто відмовляється оформлювати російський документ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.

"Ще наприкінці березня Путін висловив своє невдоволення темпами паспортизації на ТОТ. У відповідь окупаційна адміністрація розробила плани паспортизації й запустила "мобільні групи", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначили, що ці групи їздять по домівках місцевих й "агітують" мешканців отримувати паспорт.

Проте нерідко під час таких "агітацій" окупанти вдаються до погроз або навіть застосування фізичної сили.

Додамо, що ворог сподівається провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але не може набрати колаборантів. Перепоною є малі темпи паспортизації на захоплених землях.

Раніше ми писали про те, що росіяни не можуть знайти студентів для своїх "університетів" на окупованих територіях.

Також нагадаємо, що окупанти у Запорізькій області викрадають людей

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