На юге оккупанты усиливают репрессии против местных, не имеющих паспорт РФ
На юге враг наращивает темпы принудительной паспортизации и прибегает к репрессиям против тех, кто отказывается оформлять российский документ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр национального сопротивления.
"Еще в конце марта Путин выразил свое недовольство темпами паспортизации на ВОТ. В ответ оккупационная администрация разработала планы паспортизации и запустила "мобильные группы", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что эти группы ездят по домам местных и "агитируют" жителей получать паспорт.
Однако нередко во время таких "агитаций" оккупанты прибегают к угрозам или даже применению физической силы.
Добавим, что враг надеется провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в местные органы самоуправления и парламент в сентябре 2023, но не может набрать коллаборантов. Преградой являются малые темпы паспортизации на захваченных землях.
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