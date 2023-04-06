Росіяни не можуть знайти студентів для своїх "університетів" на окупованих територіях
Окупаційна влада створила 29 так званих "університетів" на тимчасово захоплених територіях. Проте охочих туди вступити майже немає.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву
"Університети" працюють на базі захоплених приміщень українських ВНЗ. Аби набрати студентів, місцевим обіцяють вступ без іспитів й стипендію, також на заочну форму відправляють колаборантів. Все це робиться для імітації "запуску навчального процесу", - йдеться в повідомленні.
В Центрі національного спротиву додали, що також "ректори" цих вишів мають підготувати гуртожитки для "студентів" з інших регіонів, яким також дозволено "навчатись" без здачі ЄДЕ.
Таким "студентам" обіцяють подальше працевлаштування на окупованих територіях. Так ворог хоче продовжувати політику зміни демографічного складу в регіоні.
Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення окупанти провели загальну мобілізацію на захоплених районах Донецької та Луганської областей. Згодом вони пообіцяли демобілізувати "студентів" так званих ВНЗ, але так і не зробили цього.
Нагадаємо, російські окупанти змушують вчителів відмовлятися від громадянства України у Мелітополі.
Також раніше ми писали про те, що в Луганській області в магазинах помітили іранські товари
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.