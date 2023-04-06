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Росіяни не можуть знайти студентів для своїх "університетів" на окупованих територіях

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Київ, Четвер 06 квітня 2023 15:43
Росіяни не можуть знайти студентів для своїх "університетів" на окупованих територіях Фото: окупанти не можуть знайти студентів для своїх "університетів" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Окупаційна влада створила 29 так званих "університетів" на тимчасово захоплених територіях. Проте охочих туди вступити майже немає.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву

"Університети" працюють на базі захоплених приміщень українських ВНЗ. Аби набрати студентів, місцевим обіцяють вступ без іспитів й стипендію, також на заочну форму відправляють колаборантів. Все це робиться для імітації "запуску навчального процесу", - йдеться в повідомленні.

В Центрі національного спротиву додали, що також "ректори" цих вишів мають підготувати гуртожитки для "студентів" з інших регіонів, яким також дозволено "навчатись" без здачі ЄДЕ.

Таким "студентам" обіцяють подальше працевлаштування на окупованих територіях. Так ворог хоче продовжувати політику зміни демографічного складу в регіоні.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення окупанти провели загальну мобілізацію на захоплених районах Донецької та Луганської областей. Згодом вони пообіцяли демобілізувати "студентів" так званих ВНЗ, але так і не зробили цього.

Нагадаємо, російські окупанти змушують вчителів відмовлятися від громадянства України у Мелітополі.

Також раніше ми писали про те, що в Луганській області в магазинах помітили іранські товари

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