Окупанти у Запорізькій області викрадають людей, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Попри те, що регіон захопили понад рік тому, ворог продовжують репресії проти місцевого населення. Зокрема інформується про низку випадків викрадення.

"Людей вивозять до катівень без пояснень причини, родичам тривалий час не говорять, де утримуються ув’язнені", - зазначили у ЦНС.