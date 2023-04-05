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Окупанти у Запорізькій області викрадають людей, - ЦНС

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Середа 05 квітня 2023 04:47
Окупанти у Запорізькій області викрадають людей, - ЦНС Фото: Окупанти викрадають людей у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни здійснюють "фільтраційні заходи" щодо мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Попри те, що регіон захопили понад рік тому, ворог продовжують репресії проти місцевого населення. Зокрема інформується про низку випадків викрадення.

"Людей вивозять до катівень без пояснень причини, родичам тривалий час не говорять, де утримуються ув’язнені", - зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, в Енергодарі окупанти викрадають працівників ЗАЕС та змушують їх отримувати російські паспорти.

До слова, жителі окупованої частини Запорізької області мають можливість виїхати на безпечну територію двома шляхами.

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