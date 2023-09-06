На півдні Одеської області лунали вибухи, повідомляють про роботу ППО по "Шахедам"
На півдні Одеської області пролунала серія вибухів, повідомляється про роботу українських сил протиповітряної оборони по ворожим "Шахедам".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
"Бойова робота Сил оборони, зокрема, ППО, на півдні Одещини триває. Подробиці наслідків ворожої атаки – у слушний час", - зазначив Братчук.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у напрямку південних районів Одеської області помічено рух ударних безпілотників типу "Шахед".
Нічні атаки на Одеську область
У ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупанти вкотре намагалися вдарити по Одеській області за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".
Пізніше в МЗС України зробили заяву про те, що під час атаки росіян дрони впали та вибухнули на території Румунії . При цьому Бухарест спростовує цю інформацію.
Також джем раніше війська РФ за допомогою "Шахедів" атакували припортову інфраструктуру Подунав'я вночі 3 вересня. Повідомляється, що окупанти випустили 25 безпілотників.
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