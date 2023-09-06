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На півдні Одеської області лунали вибухи, повідомляють про роботу ППО по "Шахедам"

Середа 06 вересня 2023 02:40
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На півдні Одеської області лунали вибухи, повідомляють про роботу ППО по "Шахедам" Фото: на півдні Одещини пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На півдні Одеської області пролунала серія вибухів, повідомляється про роботу українських сил протиповітряної оборони по ворожим "Шахедам".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Бойова робота Сил оборони, зокрема, ППО, на півдні Одещини триває. Подробиці наслідків ворожої атаки – у слушний час", - зазначив Братчук.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у напрямку південних районів Одеської області помічено рух ударних безпілотників типу "Шахед".

Нічні атаки на Одеську область

У ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупанти вкотре намагалися вдарити по Одеській області за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Пізніше в МЗС України зробили заяву про те, що під час атаки росіян дрони впали та вибухнули на території Румунії . При цьому Бухарест спростовує цю інформацію.

Також джем раніше війська РФ за допомогою "Шахедів" атакували припортову інфраструктуру Подунав'я вночі 3 вересня. Повідомляється, що окупанти випустили 25 безпілотників.

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