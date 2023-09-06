На юге Одесской области звучали взрывы, сообщают о работе ПВО по "Шахедам"
На юге Одесской области прозвучала серия взрывов, сообщается о работе украинских сил противовоздушной обороны по вражеским "Шахедам".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Боевая работа Сил обороны, в частности, ПВО, на юге Одесщины продолжается. Подробности последствий вражеской атаки – в подходящее время", - отметил Братчук.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в направлении южных районов Одесской области замечено движение ударных беспилотников типа "Шахед".
Ночные атаки на Одесскую область
В ночь на понедельник, 4 сентября, российские оккупанты в очередной раз пытались ударить по Одесской области с помощью дронов-камикадзе "Шахед".
Позже в МИД Украины сделали заявление о том, что во время атаки россиян дроны упали и взорвались на территории Румынии. При этом Бухарест опровергает эту информацию.
Также джем ранее войска РФ с помощью "Шахедов" атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области ночью 3 сентября. Сообщается, что оккупанты выпустили 25 беспилотников.
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