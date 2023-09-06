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На юге Одесской области звучали взрывы, сообщают о работе ПВО по "Шахедам"

Среда 06 сентября 2023 02:40
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На юге Одесской области звучали взрывы, сообщают о работе ПВО по "Шахедам" Фото: на юге Одесской области прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На юге Одесской области прозвучала серия взрывов, сообщается о работе украинских сил противовоздушной обороны по вражеским "Шахедам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Боевая работа Сил обороны, в частности, ПВО, на юге Одесщины продолжается. Подробности последствий вражеской атаки – в подходящее время", - отметил Братчук.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в направлении южных районов Одесской области замечено движение ударных беспилотников типа "Шахед".

Ночные атаки на Одесскую область

В ночь на понедельник, 4 сентября, российские оккупанты в очередной раз пытались ударить по Одесской области с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

Позже в МИД Украины сделали заявление о том, что во время атаки россиян дроны упали и взорвались на территории Румынии. При этом Бухарест опровергает эту информацию.

Также джем ранее войска РФ с помощью "Шахедов" атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области ночью 3 сентября. Сообщается, что оккупанты выпустили 25 беспилотников.

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