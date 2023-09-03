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Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені

Неділя 03 вересня 2023 07:21
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Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені Фото: сили ППО на Одещині збили 22 дрони-камікадзе (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Константин Широкун

Російські війська за допомогою "Шахедів" атакували припортову інфраструктуру Подунав'я в Одеській області сьогодні вночі, 3 вересня. Повідомляється, що окупанти випустили 25 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

"Окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Охтарськ, РФ). Всього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", 22 з них знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нічний удар &quot;Шахедами&quot; по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені

Повідомляється, що внаслідок нічного удару є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували. Попередньо відомо про двох постраждалих цивільних осіб. Їм надано медичну допомогу.

Окупанти посилили обстріл портів

Російські війська останніми місяцями посилили удари по портовій інфраструктурі України. Так, у ніч проти 16 серпня російські військові обстріляли південь України дронами-камікадзе. Сили ППО збили 13 "Шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.

При цьому головною метою загарбників знову були порти. Так, вони атакували порт Рені в Одеській області.

У двох металевих складах ангарного типу загорілись два трактори. Також постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових. До того ж, було зруйновано новий склад під зерно, майже добудований.

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Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
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