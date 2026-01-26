ua en ru
На півдні Філіппін затонув паром з сотнями людей на борту: загинули щонайменше 15 осіб

Понеділок 26 січня 2026 05:07
На півдні Філіппін затонув паром з сотнями людей на борту: загинули щонайменше 15 осіб Ілюстративне фото: берегова охорона Філіппін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У південних водах Філіппін вночі 26 січня затонув паром Trisha Kerstin 3. На борту перебували 332 пасажири та 27 членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними берегової охорони, щонайменше 316 людей врятовано, тривають пошуки зниклих безвісти. Під час операцій з порятунку рятувальники вже виявили щонайменше 15 тіл загиблих, 43 особи вважаються зниклими безвісти.

Інцидент стався приблизно за одну морську милю від узбережжя провінції Басілан. Паром прямував до острова Джоло в провінції Сулу, коли, за попередньою інформацією, зіткнувся з технічними проблемами та затонув.

До операцій з порятунку залучено сили Берегової охорони, ВМС, повітряні підрозділи та місцеві рибальські судна. Частина врятованих і тіла загиблих доставлені до адміністративного центру провінції — міста Ісабела.

Причина аварії поки невідома, триває розслідування. Попередні дані свідчать, що паром не був явним перевантаженим, і перед виходом у рейс пройшов огляд безпеки.

Морські нещасні випадки часто трапляються у Філіппінах через велику кількість островів та регулярні штормові умови, а також слабке дотримання стандартів безпеки на деяких суднах.

Нагадаємо, раніше в РФ затонув паром з 15 членами екіпажу на борту. Це сталось на Кубані.

Ще повідомлялось, що біля узбережжя китайського міста Гуанчжоу затонув вантажний корабель Hai Li 5 після зіткнення з іншим судном. На борту були десятки людей.

