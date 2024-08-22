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Удар по порту "Кавказ": пором затонув, на його борту було 15 людей

Україна, Четвер 22 серпня 2024 20:36
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Удар по порту "Кавказ": пором затонув, на його борту було 15 людей Фото: Удар по порту "Кавказ" (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, по російському порту "Кавказ" на Кубані був приліт. В результаті в порту затонув пором з паливом на борту якого знаходилось 15 членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SHOT.

За даними російського Telegram-каналу, наразі лише чотирьох членів екіпажу затонулого порома у порту "Кавказ", які опинилися за бортом, врятували.

Загалом же на борту було 15 людей.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що наріз росіяни намагаються рятувати інших членів екіпажу.

Удар по російському порту

Нагадаємо, сьогодні вдень російські пабліки почали повідомляти, що над портом "Кавказ" було видно дим. Незабаром стало відомо, що по порту "Кавказ" на Кубані був приліт.

Спочатку російська влада заявила, що був атакований пором з паливом.

Однак вже за кілька годин росЗМІ, посилаючись на місцеву владу, повідомили, що пором з паливом потонув.

Зауважимо, що це не перший удар по даному порту. До прикладу, наприкінці травня Сили оборони України атакували нафтовий термінал в районі порту "Кавказ".

Тоді в результаті атаки було уражено поромну переправу і нафтовий термінал порту.

Мало того, атака на порт була і в липні. Нещодавно безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ".

Військові Генштабу зауважили, що росіяни використовували даний паром для перевезення, зокрема залізничних вагонів.

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