Трагедія у Південнокитайському морі: корабель затонув, доля двох моряків невідома

Китай, Понеділок 27 жовтня 2025 03:56
UA EN RU
Трагедія у Південнокитайському морі: корабель затонув, доля двох моряків невідома Ілюстративне фото: вантажний корабель (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Біля узбережжя китайського міста Гуанчжоу 25 жовтня ввечері затонув вантажний корабель Hai Li 5 після зіткнення з іншим судном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Морське портове управління Сінгапуру (MPA).

Корабельна аварія сталася 25 жовтня 2025 року о 20:00 за сингапурським часом у водах біля Гуанчжоу, Китай. Там сталося зіткнення між контейнеровозом під прапором Сінгапуру WAN HAI A17 та китайським судном HAI LI 5.

Після інциденту китайське судно затонуло. На борту Hai Li 5 перебувало 15 членів екіпажу. За офіційною інформацією, двоє з них досі вважаються зниклими безвісти, тоді як решту вдалося врятувати.

Що ж стосується судна WAN HAI A17, що належить компанії Wan Hai Lines Ltd., то його екіпаж що складається з 23 осіб, не постраждав, і саме воно не зазнало суттєвих пошкоджень.

Наразі влада Китаю проводить рятувально-пошукову операцію, у якій задіяно кілька кораблів берегової охорони та гелікоптери. Причини зіткнення встановлюють - попередньо розглядаються версії помилки навігації або технічної несправності.

Судно WAN HAI A17 тимчасово перебуває в порту для сприяння розслідуванню.

Китайські ЗМІ повідомляють, що район події тимчасово закрито для судноплавства, а розслідуванням інциденту займаються представники морської адміністрації та прокуратури провінції Гуандун.

Нагадаємо, у неділю, 12 жовтня, у Чорному морі біля берегів Болгарії затонуло українське вантажне судно.

Для порятунку екіпажу було залучено сили одразу трьох країн: болгарський прикордонний катер, румунське судно, турецьке допоміжне судно і вертоліт ВМС Болгарії.

Вони виявили два рятувальні плоти, в яких були всі десять членів екіпажу. Людей підняли на борт - усі вони живі, а їхній стан оцінили як задовільний.

