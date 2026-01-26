ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

На юге Филиппин затонул паром с сотнями людей на борту: погибли по меньшей мере 15 человек

Понедельник 26 января 2026 05:07
UA EN RU
На юге Филиппин затонул паром с сотнями людей на борту: погибли по меньшей мере 15 человек Иллюстративное фото: береговая охрана Филиппин (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В южных водах Филиппин ночью 26 января затонул паром Trisha Kerstin 3. На борту находились 332 пассажира и 27 членов экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным береговой охраны, по меньшей мере 316 человек спасены, продолжаются поиски пропавших без вести. Во время операций по спасению спасатели уже обнаружили по меньшей мере 15 тел погибших, 43 человека считаются пропавшими без вести.

Инцидент произошел примерно в одной морской миле от побережья провинции Басилан. Паром направлялся к острову Джоло в провинции Сулу, когда, по предварительной информации, столкнулся с техническими проблемами и затонул.

К операциям по спасению привлечены силы Береговой охраны, ВМС, воздушные подразделения и местные рыболовные суда. Часть спасенных и тела погибших доставлены в административный центр провинции - город Исабела.

Причина аварии пока неизвестна, продолжается расследование. Предварительные данные свидетельствуют, что паром не был явным перегруженным, и перед выходом в рейс прошел осмотр безопасности.

Морские несчастные случаи часто случаются в Филиппинах из-за большого количества островов и регулярных штормовых условий, а также слабого соблюдения стандартов безопасности на некоторых судах.

Напомним, ранее в РФ затонул паром с 15 членами экипажа на борту. Это произошло на Кубани.

Еще сообщалось, что у побережья китайского города Гуанчжоу затонул грузовой корабль Hai Li 5 после столкновения с другим судном. На борту были десятки людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кораблекрушение Филиппины
Новости
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Пенсии по-новому: украинцам готовят три вида выплат - что изменится
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света