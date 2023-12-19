На півдні були складнощі, бо всі навколо говорили про цілі. Я не скажу про цілі, - Зеленський

"Я не можу вам сказати про цілі (на наступний рік - ред.). У нас були складнощі на півдні, бо всі навколо говорили, які у нас цілі. Всі місяці всі говорили, куди ми йдемо, розглядали в деталях... Це так не "взлітає" з РФ, у якої зброї більше", - сказав президент.

Він зазначив, що у зв'язку з цим не може повідомити про ті, цілі, які наразі стоять перед збройними силами України на наступний рік.

"Прошу вибачення, що я не можу сказати вам жодних деталей з наших контрнаступальних та оборонних дій наступного року", - сказав президент.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові активізували цього літа наступальні дії на півдні та південному сході країни.

При цьому на тлі значно приділеної уваги цій темі деякі західні політики та у ЗМІ вже називали контрнаступ ЗСУ "повільним".

Зазначимо, що українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі заяви.

Втім, згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що сподівання на швидкий успіх не справдились, а війна натомість зараз переходить на новий етап. Військові називають його "позиційною" війною статичного та виснажливого бою.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу ЗСУ, проте зауважив наші захисники не відступають.

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