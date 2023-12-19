На юге были сложности, потому что все вокруг говорили о целях. Я не скажу о целях, - Зеленский

"Я не могу вам сказать о целях (на следующий год - ред.). У нас были сложности на юге, потому что все вокруг говорили, какие у нас цели. Все месяцы все говорили, куда мы идем, рассматривали в деталях... Это так не "взлетает" с РФ, у которой оружия больше", - сказал президент.

Он отметил, что в связи с этим не может сообщить о тех целях, которые сейчас стоят перед вооруженными силами Украины на следующий год.

"Прошу прощения, что я не могу сказать вам никаких деталей из наших контрнаступательных и оборонительных действий в следующем году", - сказал президент.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные активизировали этим летом наступательные действия на юге и юго-востоке страны.

При этом на фоне значительное внимание этой теме некоторые западные политики и в СМИ уже называли контрнаступление ВСУ "медленным".

Отметим, что украинское военно-политическое руководство не раз отвечало на такие заявления.

Впрочем, впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что надежды на скорый успех не оправдались, а война сейчас переходит на новый этап. Военные называют его "позиционной" войной статического и изнурительного боя.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не достигла желаемых результатов во время летнего контрнаступления ВСУ, однако заметил наши защитники не отступают.

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