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На півдні Бєлгородської області РФ лунали вибухи і виникла пожежа

Фото: вибухи на півдні Бєлгородської області пролунали вночі 8 липня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У місті Шебекіно Бєлгородської області пролунали вибухи сьогодні вночі, 8 липня. Після вибухів виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова.

За його словами, місто Шебекіно Бєлгородської області було обстріляне реактивною системою залпового вогню "Град". За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Повідомляється, що після обстрілу сталося займання в районі центрального ринку, також спалахнули овочева база та один автомобіль. Губернатор заявив, що рятувальники гасять пожежу та з'ясовують її наслідки.

Вибухи та пожежі у Білгородській області

В останні місяці в Бєлгородській області РФ майже щодня лунають вибухи та починаються пожежі. Влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії, або атаки безпілотників, у всьому звинувачують Україну.

Наприклад, 4 липня жителі Білгорода чули гучні вибухи. Також там нібито працювали системи протиповітряної оборони. Через 2 дні, 6 липня, над Білгородом та Білгородським районом також було чути вибухи.

Також ми писали, що 24 червня у Шебекіно Білгородської області почалася пожежа на промисловому підприємстві. Причиною нібито була атака дрона.

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