На півдні Бєлгородської області РФ лунали вибухи і виникла пожежа

За його словами, місто Шебекіно Бєлгородської області було обстріляне реактивною системою залпового вогню "Град". За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Повідомляється, що після обстрілу сталося займання в районі центрального ринку, також спалахнули овочева база та один автомобіль. Губернатор заявив, що рятувальники гасять пожежу та з'ясовують її наслідки.

Вибухи та пожежі у Білгородській області

В останні місяці в Бєлгородській області РФ майже щодня лунають вибухи та починаються пожежі. Влада регіону зазвичай скаржиться на обстріли з артилерії, або атаки безпілотників, у всьому звинувачують Україну.

Наприклад, 4 липня жителі Білгорода чули гучні вибухи. Також там нібито працювали системи протиповітряної оборони. Через 2 дні, 6 липня, над Білгородом та Білгородським районом також було чути вибухи.

Також ми писали, що 24 червня у Шебекіно Білгородської області почалася пожежа на промисловому підприємстві. Причиною нібито була атака дрона.