На юге Белгородской области РФ раздавались взрывы и возник пожар

По его словам, город Шебекино Белгородской области был обстрелян реактивной системой залпового огня "Град". По предварительной информации, никто не пострадал.

Сообщается, что после обстрела произошло возгорание в районе центрального рынка, также загорелись овощная база и один автомобиль. Губернатор заявил, что спасатели тушат пожар и выясняют его последствия.

Взрывы и пожары в Белгородской области

В последние месяцы в Белгородской области РФ почти каждый день звучат взрывы и начинаются пожары. Власти региона обычно жалуются на обстрелы из артиллерии, или атаки беспилотников, во всем обвиняют Украину.

К примеру, 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы. Также там якобы работали системы противовоздушной обороны. Спустя 2 дня, 6 июля, над Белгородом и Белгородским районом также были слышны взрывы.

Также мы писали, что 24 июня в Шебекино Белгородской области начался пожар на промышленном предприятии. Причиной якобы являлась атака дрона.