В російському Шебекіно горить підприємство: влада жаліється на атаку дрона

В Шебекіно Бєлгородської області РФ сталася пожежа на промисловому підприємстві. Влада заявила про атаку дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, з БПЛА було скинуто вибуховий пристрій, що спричинило "невелику пожежу".

"Постраждалих нема. Пожежні розрахунки вже прибули на місце ліквідації наслідків", - написав Гладков.

Ситуація в Бєлгородській області

Останні місяці жителі Бєлгородської області та її влада все частіше повідомляють про нібито обстріли і вибухи, звинувачуючи у всьому ЗСУ.

Так, вибухи лунали 19 червня в місті Валуйки, там внаслідок вибухів пошкоджено будинки, автомобілі, проїжджа частина, а деякі машини перевернуло на дахи.

А 7 червня мешканці Шебекіно також заявляли про "прильоти", що призвело задимлення майже всього міста.

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