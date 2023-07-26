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У Греції через масштабні лісові пожежі є жертви

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Середа 26 липня 2023 07:13
У Греції через масштабні лісові пожежі є жертви Фото: лісові пожежі в Греції призвели до загибелі щонайменше 3 людей (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У результаті масштабних лісових пожеж, що вирують на грецьких островах, загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Також вогненна стихія, що триває протягом тижня, знищила будинки, а влада країни оголосила про евакуацію туристів.

Офіційно вже підтверджено загибель трьох людей. Серед них два пілоти літака Canadair CL-215, які під час гасіння пожеж потрапили в катастрофу на одному з найбільших грецьких островів Евбея на схід від Афін. Їх вік вказаний як 34 та 27 років.

Державна телекомпанія ERT окремо повідомила про виявлення у важкодоступному районі острова Евія спаленого тіла 41-річного тваринника, який зник безвісти з неділі.

І вируючими пожежами на островах Родос, Корфу та Евбея борються сотні пожежників, яким допомагають сили з Туреччини та Словаччини, тоді як аварійні літаки вивозять туристів.

За словами прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, наступні дні будуть важкими. Чиновник додав, що можливе покращення умов очікується після четверга.

Прогнозується, що високі температури в Греції збільшаться до середи та перевищать +44 градуси за Цельсієм у деяких районах.

Лісові пожежі у Греції

Нагадаємо, у різних районах Греції рекордна спека призвела і до масштабних лісових пожеж. Через вогненну стихію було тимчасово припинено роботу багатьох готелів на грецькому острові Родос. Близько 19 тисяч туристів було евакуйовано.

Місцева влада оголосила про евакуацію людей на острові Корфу.

25 липня під час гасіння лісових пожеж на грецькому острові Евбея в Егейському морі розбився літак. Катастрофа сталася у місті Карист на півдні Евбеї.

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