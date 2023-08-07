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Рекордна спека: у Києві на вихідних оновлений температурний максимум 2010 року

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Україна, Понеділок 07 серпня 2023 11:55
Рекордна спека: у Києві на вихідних оновлений температурний максимум 2010 року Фото: У Києві оновлений температурний рекорд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ніч на неділю, 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 21,2 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, попереднє рекордне значення 21,0 градусів 2010 року перевищено на 0,2 градусів.

Як повідомляло РБК-Україна, вихідні в Україні були спекотними, а температура в Києві піднялася вище 35 градусів. У понеділок, 7 серпня, температура значно знизилася під впливом циклону із заходу.

Нагадаємо, літо 2010 року в Україні було найтеплішим в історії. Всього за літо в Києві було 45 днів з температурою повітря вище 30 градусів.

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