Рекордна спека: у Києві на вихідних оновлений температурний максимум 2010 року

Ніч на неділю, 6 серпня у Києві виявилась найтеплішою за всю історію спостережень. Температура не опустилася нижче 21,2 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, попереднє рекордне значення 21,0 градусів 2010 року перевищено на 0,2 градусів. Як повідомляло РБК-Україна, вихідні в Україні були спекотними, а температура в Києві піднялася вище 35 градусів. У понеділок, 7 серпня, температура значно знизилася під впливом циклону із заходу.