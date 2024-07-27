Південну Корею переплутали з КНДР на відкритті Олімпіади. Організатори зробили заяву

Під час церемонії відкриття Олімпіади у Парижі диктор представив Південну Корею як Корейську Народно-Демократичну Республіку, коли човен з південнокорейськими спортсменами проходив по Сені. Це було озвучено англійською та французькою мовами.

Коли делегація КНДР пропливала річкою на церемонії відкриття, диктор також використав таке ж вступне слово.

Заступник міністра спорту та культури Південної Кореї Джанг Міран вимагав зустрічі з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Національний олімпійський комітет Південної Кореї передав інформацію про інцидент організаторам Ігор і попросив не повторювати помилку.

МОК заявив, що інцидент був помилкою, і приніс "глибокі вибачення".

Додамо, що Південну Корю на Олімпіаді-2024 представляють 143 спортсмени у 21 виді спорту. Північна Корея повернулася на Олімпійські ігри вперше з 2016. КНДР відправила до Франції 16 спортсменів.