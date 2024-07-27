Южную Корею перепутали с КНДР на открытии Олимпиады. Организаторы сделали заявление

Во время церемонии открытия Олимпиады в Париже диктор представил Южную Корею как Корейскую Народно-Демократическую Республику, когда лодка с южнокорейскими спортсменами проходила по Сене. Это было озвучено на английском и французском языках.

Когда делегация КНДР проплывала по реке на церемонии открытия, диктор также использовал такое же вступительное слово.

Заместитель министра спорта и культуры Южной Кореи Джанг Миран потребовал встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Национальный олимпийский комитет Южной Кореи передал информацию об инциденте организаторам Игр и попросил не повторять ошибку.

МОК заявил, что инцидент был ошибкой, и принес "глубокие извинения".

Южную Корю на Олимпиаде-2024 представляют 143 спортсмена в 21 виде спорта. Северная Корея вернулась на Олимпийские игры впервые с 2016 года. КНДР отправила во Францию 16 спортсменов.