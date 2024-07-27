Южную Корею перепутали с КНДР на открытии Олимпиады. Организаторы сделали заявление

На церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года Южную Корею перепутали с КНДР. Организаторы извинились перед Сеулом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время церемонии открытия Олимпиады в Париже диктор представил Южную Корею как Корейскую Народно-Демократическую Республику, когда лодка с южнокорейскими спортсменами проходила по Сене. Это было озвучено на английском и французском языках.
Когда делегация КНДР проплывала по реке на церемонии открытия, диктор также использовал такое же вступительное слово.
Заместитель министра спорта и культуры Южной Кореи Джанг Миран потребовал встречи с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Национальный олимпийский комитет Южной Кореи передал информацию об инциденте организаторам Игр и попросил не повторять ошибку.
МОК заявил, что инцидент был ошибкой, и принес "глубокие извинения".
Южную Корю на Олимпиаде-2024 представляют 143 спортсмена в 21 виде спорта. Северная Корея вернулась на Олимпийские игры впервые с 2016 года. КНДР отправила во Францию 16 спортсменов.
Напомним, вчера, 26 июля, во Франции прошла церемония открытия Олимпийских игр. Украина также была представлена на церемонии. Больше об этом - в нашем материале.
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