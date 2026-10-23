Південний міст Києва частково перекривають: що зміниться для водіїв і пасажирів

Мешканців і гостей Києва попередили, що сьогодні, 23 жовтня, рух Південним мостом тимчасово перекриють в один бік. Через це змінять свій маршрут і деякі автобуси.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
У КМДА розповіли, що в п'ятницю, 23 жовтня, рух Південним мостом столиці тимчасово перекриють:
"Це потрібно для проведення ремонту, щоб пришвидшити відновлення руху поїздів на "зеленій" лінії метро", - пояснили громадянам.
З огляду на заплановані обмеження - на час виконання робіт - свій маршрут змінять:
Уточнюється, що вони будуть курсувати через Дарницький міст.
"Про відновлення руху транспорту у звичайному режимі повідомимо додатково", - додали у КМДА.
Насамкінець водіїв і пасажирів попросили "враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок".
Нагадаємо, після нічного масованого обстрілу Києва 22 жовтня поїзди на зеленій лінії метро почали курсувати лише між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір".
Рух між двома берегами столиці було тимчасово перервано через пошкодження Південного мосту.
Згодом рух транспорту Південним мостом відновили в обох напрямках, хоча проїзд із правого на лівий берег дозволили лише однією смугою.
З огляду на ситуацію, що склалась, у столиці організували додаткові рейси Київської кільцевої електрички (Kyiv City Express).
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