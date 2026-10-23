UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Південний міст Києва частково перекривають: що зміниться для водіїв і пасажирів

11:26 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Мешканців і гостей Києва попередили, що сьогодні, 23 жовтня, рух Південним мостом тимчасово перекриють в один бік. Через це змінять свій маршрут і деякі автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Коли саме та в який бік перекривають міст

У КМДА розповіли, що в п'ятницю, 23 жовтня, рух Південним мостом столиці тимчасово перекриють:

  • орієнтовно з 12:00 до 15:00;
  • у напрямку з правого на лівий берег.

"Це потрібно для проведення ремонту, щоб пришвидшити відновлення руху поїздів на "зеленій" лінії метро", - пояснили громадянам.

Які автобуси та як саме змінять свій рух

З огляду на заплановані обмеження - на час виконання робіт - свій маршрут змінять:

  • автобуси №22;
  • автобуси №91.

Уточнюється, що вони будуть курсувати через Дарницький міст.

"Про відновлення руху транспорту у звичайному режимі повідомимо додатково", - додали у КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Насамкінець водіїв і пасажирів попросили "враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок".

Нагадаємо, після нічного масованого обстрілу Києва 22 жовтня поїзди на зеленій лінії метро почали курсувати лише між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір".

Рух між двома берегами столиці було тимчасово перервано через пошкодження Південного мосту.

Згодом рух транспорту Південним мостом відновили в обох напрямках, хоча проїзд із правого на лівий берег дозволили лише однією смугою.

З огляду на ситуацію, що склалась, у столиці організували додаткові рейси Київської кільцевої електрички (Kyiv City Express).

Читайте також, як запрацювала станція метро "Чернігівська" в Києві 23 жовтня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДАКиївОбмеження рухуАвтомобільний рухВодінняМіст