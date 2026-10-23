Южный мост Киева частично перекрывают: что изменится для водителей и пассажиров

Впоследствии движение транспорта по Южному мосту возобновили в обоих направлениях, хотя проезд с правого на левый берег разрешили только по одной полосе.

Учитывая ситуацию, в столице организовали дополнительные рейсы Киевской кольцевой электрички (Kyiv City Express).

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